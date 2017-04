Toen Feyenoord in de zomer van 2014 een nieuwe rechtsbuiten presenteerde struikelde ik over zijn naam. Hoewel ik de eredivisie op de voet volgde, had ik nog nooit van hem gehoord.

Bilal Basacikoglu bleek bij Heerenveen al 24 wedstrijden te hebben gespeeld. Hij was me nog nooit opgevallen. Bijna drie jaar later snap ik wel waarom ik hem niet kende. Bilal-met-de-moeilijke-achternaam is geen hoogvlieger, een speler die heel blij moet zijn dat ooit iemand heeft gedacht dat hij geschikt zou zijn voor een Nederlandse topclub.

Zijn voorzetten verdwijnen vaak achter het doel van de tegenstander, maar bij Feyenoord zijn ze blij dat ze hem onlangs nóg twee jaar langer vast hebben kunnen leggen. Bilal had in 64 wedstrijden namelijk al drie keer gescoord, dus er waren kapers op de kust.... Ik las ook dat hij de afgelopen jaren steeds stabieler is geworden.

Quote Gaan jullie nu wel voor me juichen? Barry van der Hooft

Op het trainingsveld misschien, maar erbuiten niet echt. Dat bleek donderdagavond wel, toen Bilal zich van zijn domste kant liet zien. Toen Ajax tegen Schalke op een 2-0-achterstand was gekomen en uitschakeling dichtbij leek, besloot de werknemer van Feyenoord een bericht op Twitter te plaatsen met vier lachende smileys. Vrij vertaald: haha Ajax, jullie gaan er lekker uit en hebben straks ook nog een verlenging in de benen.

Waarom doet een profvoetballer zoiets, dacht ik toen ik de tweet zag? Wat is de bedoeling erachter? Het enige wat ik kan bedenken is dat Bilal graag wat aandacht wilde. Of het was stoerdoenerij richting de fans van Feyenoord. Kijk eens wat ik over de rivaal plaats jongens, houden jullie nu wel van me? Gaan jullie nu voor me juichen?

Er kwamen veel reacties op zijn bericht. Van gefrustreerde Ajacieden, maar ook van een aantal Feyenoord-supporters. De strekking van hun tweets: wat doe je nou Bilal, dit is nergens voor nodig. Ik wilde die reacties gisterochtend nog even teruglezen maar dat was niet meer mogelijk. Bilal had zijn tweet verwijderd, misschien wel nadat ze hem bij Feyenoord op de vingers hadden getikt.