Zorginstellingen ZorgSaam en Warmande gaan fuseren

OOSTBURG - Zorginstellingen Warmande en ZorgSaam gaan volgend jaar fuseren. Volgens beide organisaties is de zorgmarkt in West-Zeeuws-Vlaanderen te klein om daar elk zelfstandig verder te gaan.

Warmande is enkel actief in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het heeft daar onder meer de zorgcentra Rozenoord (Sluis), Hooge Plaaten (Breskens) en De Stelle (Oostburg) onder de hoede. De organisatie levert ook diensten als fysio- en ergotherapie, verpleegzorg en dagbesteding voor ouderen. ZorgSaam, dat in heel Zeeuws-Vlaanderen actief is en begin dit jaar al fuseerde met de Oost-Zeeuws-Vlaamse zorginstelling Curamus, beheert de zorgcentra Coensdike (Aardenburg) en Emmaus (IJzendijke), en heeft in Oostburg locatieziekenhuis Antonius. Ook ZorgSaam levert in West-Zeeuws-Vlaanderen thuiszorg en gespecialiseerde diensten.

Gezondheidscentrum

De twee organisaties werken nu al samen in het gebied, verklaart bestuurder Yolanda de Jong van Warmande. "Zo leveren wij bij ZorgSaam verpleegkundigenzorg in de weekeinden en avonduren, en we trekken samen op bij het werven en opleiden van medewerkers." Ook bij de voorbereidingen voor de komst van een gezondheidscentrum in het ziekenhuis in Oostburg en de realisatie van een woonzorgzone in het Burghtkwartier in Oostburg zijn beide organisaties betrokken.

Regels

Fusie is niet alleen praktisch, maar ook beter qua regelgeving, zegt De Jong. "Als we nog intensiever gaan samenwerken, moeten we steeds uitzoeken of dat volgens de regels allemaal wel kan. We willen zo praktisch mogelijk kunnen werken. Wat dat betreft is fusie gemakkelijker."