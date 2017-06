Zand in het Zwin maakt gauw plaats voor water

De uitbreiding begon vorig jaar maart. Sinds de jaren '80 raakte het Zwin steeds meer verzand. Steeds minder zeewater stroomde het gebied binnen, waardoor de vogels nauwelijks voedsel vonden en niet konden broeden. De Zwingeul is inmiddels breder en dieper gemaakt en ook de nieuwe zeedijk krijgt vorm. Er zijn ook al voorbereidingen getroffen voor in totaal 3,5 hectare aan broedeilanden voor de visdief, dwergstern, grote stern en kokmeeuw.

Wandeling

Het toegankelijker maken was ook een belangrijke reden voor de uitbreiding van het grensoverschrijdende natuurgebied, net als kustversterking. "De nieuwe dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. Die komt eens in de 4000 jaar voor. In België is het de veiligste dijk, in Nederland de onveiligste. Daar liggen al dijken tegen een 10.000-jarige storm", lacht Michaël Pauwels van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).