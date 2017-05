Waarneming mopsvleermuis: ‘alsof ik de Champions League heb gewonnen’

Alex en andere vleermuisliefhebbers die al jaren onderzoek doen naar de soorten en hun geliefde biotoop in het grensgebied, zijn in hun nopjes. En voor Alex is de waarneming ook nog eens de kroon op zijn werk als boswachter; een bevestiging dat het bosbeheer van het Zeeuwse Landschap zijn vruchten afwerpt. De beheerder laat in het waterwingebied als het even kan, dode bomen staan en koestert de gevarieerde bosranden. ,,De mopsvleermuis is een indicator van het hoogste niveau!”