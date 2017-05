Vestrock: groen festival met zwarte website

Vestrock heeft duurzaamheid sinds de eerste editie acht jaar geleden hoog in het vaandel staan. "Omdat we het heel belangrijk vinden", zegt organisator Marcel Verhaar. Neem bijvoorbeeld de website. De achtergrondkleur is zwart, omdat dat minder energie voor de computer kost. En er is meer, vertelt Marcel. "Onze leveranciers zoeken we eerst lokaal of regionaal. Dat kan natuurlijk niet altijd, maar we streven er wel naar. Eten dat overblijft schenken we aan stichting De Melkkan (die opkomt voor arme mensen in de gemeente Hulst, red.). Vorig jaar hebben we de slaapzakken die op de camping bleven liggen aan het tentenkamp in Calais gedoneerd. Je wilt niet weten wat er allemaal achterblijft op zo'n festivalcamping."