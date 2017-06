Vestrock: Backstage kunnen artiesten in de jacuzzi

Net als de kaartverkoop (vrijwel alle combitickets zijn weg) verloopt de opbouw van het Hulster festival voorspoedig, zegt Marcel tijdens een rondje over het terrein. Hij stopt bij het podium. Het heeft een grote boog als dak. De letters 'VESTROCK' springen eruit. De organisatie heeft ook dit jaar gekozen voor één podium in de open lucht en één in een tent. "Eerst stonden twee podia buiten naast elkaar. Daardoor werd het wat statisch voor het podium. En we weten dat de tent veel voordelen heeft. We zijn wel eens artiesten misgelopen omdat ze in de buitenlucht geen lichtshow kunnen geven. In de tent kan dat wel. Bovendien is de tent belangrijk als het regent." Daar hebben ze inmiddels ervaring mee bij Vestrock. Vanwege slecht weer is het festival al een paar keer stilgelegd. "Tijdens zo'n bui kun je maar beter in de tent staan."