Verslaggevers RTV Schelmond in het wild én in nieuwe studio

OOSTBURG - De antenne van RTV Scheldemond staat bovenop de watertoren van Oostburg. West-Zeeuws-Vlaamser dan dat, kan het eigenlijk niet. De lokale omroep groeide van een piratenzender in de jaren tachtig uit tot de lokale radio- en televisiezender in de gemeente Sluis. De zender blijft zichzelf vernieuwen en heeft nu een gloednieuwe studio.

In scholierencentrum Time Out, op het terrein van het Zwin College, huist de omroep sinds drie jaar. Toen begon de samenwerking met jongerenzender Kikke TV en werd naast radio ook gestart met het maken van video’s. Filmmaker Joël Duinkerke is de coach en wordt door de gemeente Sluis betaald. De filmpjes worden van zes uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends herhaald voor een periode van twee weken.

De verslaggevers (scholieren maar ook dertigers, veertigers en vijftigplussers) komen overal. Van een sfeerverslag van de Visserijfeesten en informatieve items tot zwemmen met honden. Ook worden er items in opdracht van de gemeente Sluis gemaakt. “Tot voor kort filmden we alleen ‘in het wild”, vertelt voorzitter Kees Hoek. Dat blijft belangrijk maar nu kan er met een praatprogramma in de studio ook meer de diepte in gegaan worden.

Borrelen

Daar is de ruimte op aangepast. “Eerst was dit ‘gewoon’ een klaslokaal, maar als mensen hier nu komen kijken, gaat er iets borrelen”, vertelt Hoek. De nieuwe setting spreekt tot de verbeelding: een verrijdbare zithoek met ronde bank, badend in het licht van studiolampen. Er omheen staan de camera’s. Alles timmerden de vrijwilligers zelf. Komende maand zijn de eerste resultaten te zien, een naam voor het nieuwe programma volgt nog.

Scheldemond heeft zo’n vijftien vrijwilligers voor de radiotak, tien voor televisie en kan extra handjes altijd gebruiken. De jongeren, veelal van het Zwin College, komen en gaan. “Ze doen vaak voor een paar maanden mee, sommigen in het kader van een maatschappelijke stage. Het is avontuurlijk", zegt Hoek. "En als er een storing is, krijgen we binnen een uur zo'n dertig telefoontjes van mensen die vragen wat er aan de hand is."