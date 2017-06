Verdachten moord Sirwan Kassan blijven achter tralies

Wat er allemaal precies die avond in en bij café De Drie Musketiers aan de Burgemeester Erasmusstraat is gebeurd is vooralsnog niet erg duidelijk. Zo zou D. in opdracht of op verzoek van G. hebben geschoten en zou R. de vluchtauto hebben bestuurd en het vuurwapen hebben opgehaald.

Met name G. is geen onbekende van justitie. G. kreeg in 2014 twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd omdat hij in 2013, tijdens de Oostburgse kermis iemand met een mes in diens nek had gestoken. Een maand daarvoor had hij in Vlissingen ook al iemand met een mes verwond.