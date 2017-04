Veerpont Sluiskil verdient steun

Het is erop of eronder voor het veer over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil. De stichting die de verbinding in 2011 overnam van Rijkswaterstaat, kan het nog uitzingen tot de zomervakantie.

Zuinig beleid

De bruidsschat van 335.000 euro die de vrijwilligersclub bij de overname meekreeg, is dan op. Het geld zou genoeg zijn om de pont tot de opening van de Sluiskiltunnel mei 2015 in de vaart te houden. Door een zuinig beleid, de inzet van vrijwilligers en sponsoring in natura door recyclingbedrijf Heros en scheepswerf De Schroef in Sluiskil is daar nog twee jaar aan vast gekoppeld.

Gemeente

Het doek dreigt nu echt te vallen, als er niet minstens 40.000 euro per jaar op tafel komt. Tot nu toe wil de gemeente Terneuzen niet verdergaan dan 7.500 euro. Met de provincie heeft het stichtingsbestuur inmiddels contact gelegd voor een bijdrage.

Stichtingsvoorzitter Meerten Dallinga kreeg afgelopen woensdag een koninklijke onderscheiding. Hij was met een smoesje naar het gemeentehuis in Terneuzen gelokt, voor een ontmoeting met wethouder Frank van Hulle. Het bleek voor een lintje te zijn.

Lintje

,,Natuurlijk ben ik daar hartstikke blij mee'', zegt Dallinga vrijdag, ,,maar het was nog mooier geweest, als er een enveloppe met een paar ton bij had gezeten.''

Dallinga en zijn mede-bestuursleden moeten met de pet blijven rondgaan. Het is al bijzonder dat Van Hulle 7.500 euro heeft toegezegd. De gemeente steunde in 2011 wel de overname van de pont, anders was die toen al verdwenen, maar gemeentegeld zou er niet ingaan.

Iconisch beeldmerk

D66-raadslid Charles ten Hengel herinnerde Van Hulle daar laatst nog fijntjes aan, zoals hij dat ook deed bij een voorstel om een uitkijktoren bij de Veerhaven in Terneuzen te zetten. Die zou volledig gesponsord moeten worden, maar dat lukte niet, waarop recent toch een voorstel kwam er 480.000 euro gemeentegeld in te steken. En bijna de hele Terneuzense raad ging om, want 'Terneuzen verdient een iconisch beeldmerk dat veel meer mensen naar de stad zal trekken'.

Sluiskil

Sluiskil heeft al een beeldmerk, niet iconisch, maar wel heel praktisch voor de driehonderd passagiers - vooral scholieren - die er op een schooldag gebruik van maken. En de veerpont is ook nog eens super handig, als de brug bij Sluiskil eruit ligt, zoals morgen, zondag 30 april, voor groot onderhoud.

Openbaar vervoer