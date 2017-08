Uitslaande brand verwoest woning IJzendijke

'Angst heerst na dodelijke schietpartij in café Oostburg'

22 augustus MIDDELBURG – "Er heerst in West-Zeeuws-Vlaanderen angst voor represailles in verband met de dodelijke schietpartij in café de Drie Musketiers in Oostburg." Dat zei officier van justitie Yolanda van Setten dinsdag tijdens een tussentijdse zitting van de rechtbank waarbij twee van de vier verdachten aanwezig waren. Ook rechtbankvoorzitter Gerard Nomes zei dat uit een verklaring van een verdachte blijkt dat ‘er nog wat kan gebeuren.’