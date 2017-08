Twee veulens zwaar mishandeld in Belgische wei

SINT-PAUWELS (BEL) - Twee veulens zijn zaterdagnacht zwaar verminkt in een wei in de buurt van Sint-Pauwels, een Belgisch dorp zo'n tien kilometer onder Hulst. Een dierenarts moest één van de paarden laten inslapen vanwege diens verwondingen.

De dader verwondde de veulens vermoedelijk met een mes en ijzeren staaf, meldt het Vlaamse TV Oost.

Het andere paard kreeg een zware klap op de linkerschouder en liep een snijwond aan het hoofd op. "Morgen gaan ze foto's maken van het schoudergewricht om te zien of er geen schade is aan het schoudergewricht. Dan nemen ze de beslissing of het kan genezen of het moet inslapen", zegt eigenaar en paardenfokker Piet van Oost tegen de nieuwszender.

Het andere paard is inmiddels overleden. Het onderste been van het voorbeen was op twee plaatsen gebroken. Het paard zakte na de klap door zijn hoeven. De dader sneed vervolgens met een mes alle pezen van het been door.

Van Oost vertelt geëmotioneerd over de beslissing het veulen te laten inslapen. "Een paard is gemaakt om te lopen. Een paard is niet gemaakt om op drie benen te staan." Hij noemt de dader of daders 'zieke geesten'. De politie onderzoekt de zaak.