Traumaheli redt vrouw uit Verdronken Land van Saeftinghe

Makelaar positief over woonzorgplan Sluiskil

10:53 SLUISKIL - Martin Maranus van M2 Makelaars is positief over de kansen voor het woonzorgcomplex in Sluiskil. Hij was dinsdagavond aanwezig bij de presentatie van de plannen in 't Meulengat. ,,Zonder dat er veel reclame gemaakt werd kwam er toch een flinke groep geïnteresseerden op af. Zeven mensen hebben al serieuze interesse getoond.''