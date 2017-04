Tom Lanoye enthousiast over Zeeuws-Vlaams filmfestival

TERNEUZEN - De vijfde editie van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen is dinsdag feestelijk begonnen in CineCity Terneuzen. Inclusief rode loper, camera’s en bubbels.

De Vlaamse schrijver Tom Lanoye komt dansend met actrice Viviane de Muynck uit een witte limousine gelopen. De verfilming van zijn succesvolle roman Sprakeloos, een boek dat hij niet wilde schrijven, maar móést schrijven, is de openingsfilm van het FilmFestival. En daar is hij bijzonder blij mee. ,,Zeeuws-Vlaanderen is onze geheime Provence. Als ik met familie op vakantie ga, is het altijd naar hier”, vertelt Lanoye. Burgemeesters Jan-Frans Mulder van Hulst, Jan Lonink van Terneuzen en waarnemend burgemeester van Sluis Peter Cammaert reageren uiteraard enthousiast op deze uitspraak.

Lanoye’s roman Sprakeloos gaat over de aftakeling van zijn eigen moeder na haar beroerte. Ze verliest haar spraakvermogen en kan enkel nog jammerlijke kreten en brabbeltaal uitbrengen. Actrice Viviane de Muynck speelt de hoofdrol in de verfilming van deze roman. Een bijzondere rol die haar, zo zegt ze zelf, op het lijf geschreven is. ,,Je spraakvermogen verliezen... Het zal je maar overkomen als mens. En als acteur! Het is confronterend om jezelf zo afgetakeld en naakt op het grote scherm te zien. Maar ik vond het een eer om Tom zijn moeder te zijn. Hij is de zoon die ik niet meer heb en ik ben de moeder die hij niet meer heeft”, vertelt de actrice met tranen in haar ogen.

Een verfilming van je eigen boek is altijd vreemd, maar Lanoye is ontzettend tevreden met het eindresultaat dat regisseuse Hilde van Mieghem maakte. ,,Het is nog steeds verwarrend en moeilijk om naar te kijken, maar ik heb de film in mijn hart gesloten. Ik zou me geen betere filmmoeder kunnen wensen dan Viviane”, zegt hij.

Filmkenners en tv-presentatoren Roel van Bambost en René Mioch zijn duidelijk onder de indruk van de twee hoofdgasten van de avond. Al moeten ze hen er af en toe van weerhouden om op die rode knop op het podium te drukken... Want die is bedoeld voor de drie burgemeesters, die het FilmFestival officieel openen. Al moet Peter Cammaert eerlijk toegeven dat de laatste film die hij in de bioscoop zag James Bond was. ,,Dat is alweer twee jaar geleden”, roept presentator René Mioch verontwaardigd uit. Gelukkig kunnen de heren wél op de rode knop drukken. En vooruit, omdat hij zo graag wil, mag Tom Lanoye meedoen.