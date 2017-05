Theo 'D'n Boel' Middelkamp verdient een straat

NIEUW NAMEN - CDA-raadslid Karel Martinet stelt een Theo Middelkampstraat voor in Nieuw Namen. Dat zien ze wel zitten in het grensdorp.

Nathalie Brans tapt een pint. Het is tien uur 's ochtends en aan de toog van café Theo Middelkamp in Kieldrecht zit al twee man. Aan de muur hangen stokoude foto's uit de tijd dat wielrenners petten droegen in plaats van helmen. De truien waren van wol. In andere lijsten: rugnummers 65, 57 en 48 die Theofiel (Fiel) Middelkamp uit Nieuw Namen tijdens een van zijn vele koersen droeg. Daarboven drie medailles. Nathalie lepelt de prestaties zo op. ,,Hij was Nederlands en wereldkampioen."

Én hij was de eerste Nederlander die een etappe in de Tour de France won. In 1936, nog wel op de Franse feestdag, Quatorze Julliet. Hij bedwong die dag de fameuze Col du Galibier en kwam als eerste over de streep in Grenoble. Het was de eerste keer dat hij bergen zag, gaat het verhaal.

Smokkelen

Na zijn wielerleven, in 1951, begon Theo Middelkamp café Theo Middelkamp, vlak over de grens van geboortedorp Nieuw Namen. 66 jaar later is het nog altijd familie-eigendom. ,,Ik huur het van zijn zonen", zegt Nathalie. Ze ontvangt in het café aan de Kouterstraat vaak wielrenners die speciaal voor de foto's van Theo Middelkamp komen. ,,Dan vertel ik dat hij in de oorlog stopte met koersen, ging smokkelen en werd opgepakt. Na de oorlog ging hij weer wielrennen en verdiende hij 5000 francs."