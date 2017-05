Theehuisje Hulst wordt paleis voor starters

Het theehuisje hoort bij het voormalige ING pand aan de Steenstraat, dat verbouwd gaat worden tot appartementencomplex De Hulster Sociëteit. Het markante torentje zit ingebouwd in de ommuring van de achterplaats. Mattheeuws, zelf binnenkort bewoner van de Sociëteit, wilde dat het theehuisje weer op een nuttige manier in gebruik genomen werd en koos voor een bestemming waar zijn hart ligt: ondernemen.

Startende ondernemers

,,Ik wil het theekamertje steeds voor een jaar voor een zacht prijsje verhuren aan een jonge, startende ondernemer", zegt Mattheeuws. ,,Want we weten allemaal hoe het gaat: Ze beginnen thuis aan de eetkamertafel, de onderneming groeit, ze verhuizen naar de garage, en dan? In het theehuisje kunnen ze dan tijdelijk eigen kantoor houden, op een prachtige plek." Behalve een starter onderdak bieden, wil Mattheeuws in het theehuis ook een informatiecentrum voor starters onder brengen. ,,Startende ondernemers zijn heel enthousiast als ze beginnen, maar ze maken daardoor ook vermijdbare beginnersfouten. Met een team bestaande uit een projectontwikkelaar, bankman en ondernemers kunnen we hen dan adviseren. Over hun ondernemersplan bijvoorbeeld."