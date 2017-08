Terneuzenaar vrijgesproken van ripdeal

In de nacht van de 10e juni van dit jaar trof de politie B. aan in een brandgang achter de Da Costastraat in Terneuzen. De politie was daar wegens een melding over een woninginbraak. In de tuin van de bewuste woning trof de politie een laken met henneptoppen aan en in de woning een geripte hennepkwekerij. Volgens officier van justitie Hans Bijvoet was het duidelijk dat B. betrokken was bij de ripdeal; hij eiste een celstraf van drie maanden.