Terneuzenaar bedreigt vrouw met scherp voorwerp

De Terneuzenaar zou na een ruzie een vrouw uit de gemeente Terneuzen hebben bedreigd met een scherp voorwerp. De Terneuzenaar zit nog vast en zal verder gehoord worden over de zaak. De vrouw heeft aangifte gedaan. De verdachte is aangehouden in de Larixstraat in Terneuzen, de bedreiging zou hebben plaatsgevonden in Axel.