Terneuzen wil proef met basisinkomen doorzetten

Opnieuw twee edities 'mini-Roparun' in Zeeuws-Vlaan­de­ren

14:28 OOSTBURG - Zo’n zevenhonderd scholieren doen dit jaar weer mee aan één van de twee ‘mini-Roparuns’ in Zeeuws-Vlaanderen. Op 12 mei is de editie in de gemeente Sluis, een week later die vanuit Terneuzen.