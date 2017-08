Tachtig campers op omstreden camperplaats Sas van Gent

'Oneerlijke concurrentie'

Campingeigenaren repten de laatste maanden over oneerlijke concurrentie, omdat de campers aan de Oostkade gratis kunnen staan. Vraag is hoe groot de verontwaardiging nu zal zijn. Toen ging het om pakweg twintig campers, nu is dat vier keer zo veel. NKC had alles echter al geregeld met de gemeente Terneuzen voordat de ophef kwam, zegt Joop van Egmond namens de vereniging. "Dus het was wel even schrikken toen al die commotie ontstond."