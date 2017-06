't Getij neemt een voorbeeld aan Finland

KLOOSTERZANDE - Leerlingen van basisschool ’t Getij in Kloosterzande zijn de laatste tijd wel erg vaak op het schoolplein te vinden. Niet alleen in de pauze, maar ook tussen de lessen door gaan ze naar buiten om even lekker te bewegen. Een bewuste keuze van de schoolleiding.

Godfried Blaeke is al twintig jaar directeur van wat nu basisschool ’t Getij heet. Een sterke mening heeft hij altijd gehad, zeker als het om onderwijs in ons land gaat. Al een aantal jaar heeft hij het gevoel dat er dingen anders moeten in het Nederlands onderwijs. Een trip naar Finland, afgelopen maart, bevestigde dat beeld. “Een 15-jarige Fin heeft tweeduizend uur minder onderwijs gehad in zijn leven dan een Nederlandse leeftijdsgenoot. En toch scoort die Fin vaak beter op allerlei gebieden. Dat is een bijzondere statistiek, die me al lang bezighoudt.”

Quote We zijn in Nederland doorgeslagen in onze toetscultuur



Godfried Blaeke, directeur 't Getij

Meer dan twintig medewerkers van ’t Getij, tandemschool De Oostvogel uit Lamswaarde en de Kloosterse kinderdagverblijven Foxkidz en ’t Poppeke reisden daarom eerder dit jaar af naar Finland om te kijken hoe de scholen het daar aanpakken. “We hebben daar drie jaar lang hard voor gespaard en alles tot in de puntjes afgestemd met de ouders, inspectie en ons bestuur”, vertelt Blaeke.

Totaal veranderd

De groep bezocht alle lagen van het Finse onderwijs, van kinderopvang tot universiteit. “We zijn er vier dagen geweest. Het was een groot succes. Veel collega’s vertelden me dat hun blik op onderwijs er totaal door veranderde.”

Reden om de ‘Finse methode’ ook deels in Kloosterzande en Lamswaarde in de praktijk te brengen. Vandaar de bewegende kinderen op het schoolplein. “We nemen de kinderen vijf keer per dag mee naar buiten om even te sporten. Dat verhoogt hun concentratie. Daarnaast zijn we bezig om de voeding op school aan te pakken.”

Tijd voor verandering