'Stadhuis Terneuzen kunnen we beter afbreken'

Vestrock krijgt extra festivaldag en legt Racoon vast

6 april HULST - Festival Vestrock in Hulst breidt dit jaar uit met een extra festivaldag. Zondag, de dag van Vestrock Junior, is er van 18.30 tot 22.30 uur een regulier programma. Dan treden onder meer Broederliefde, Rondé en Boef op. Een kaartje voor zondagavond kost 15 euro. Wie al op Vestrock Junior is, hoeft niet extra te betalen.