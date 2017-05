Spectaculaire watersporten aan de Braakman

Zand tussen je tenen, de thermometer die de dertig graden aantikt, de geur van zonnebrandcrème in je neus, live-muziek van dj's op de achtergrond én uitzicht op indrukwekkende stunts op het water. Het zijn Californische taferelen aan het strandje bij de Braakman waar zaterdag Wake Event Terneuzen wordt gehouden.

Watersport en vermaak

Het nieuwe evenement waarbij watersport en vermaak samen komen, is een initiatief van de Zeeuwen Alfred Bac, Pieter Hammer, Harm Wattel, Peter Tanghe en Kevin Tanghe. “We zijn een hechte vriendengroep en hebben één passie gemeen: watersport”, zegt Kevin, die als organisator al zijn sporen verdiende met muziekevenementen Jazz a Delic en LETSGO Outdoor.

Grand Prix voor watersport

Aan het evenement, met op vrijdag een wedstrijd voor wakeboarders, is op zaterdag een officiële wedstrijd gekoppeld: de vrienden haalden de internationale Lowlands Wakeboard Tour naar de Braakman. “Je kunt het vergelijken met de Grand Prix voor watersport. De Braakman is een officiële locatie van de wedstrijd en er zijn professionals uit onder meer Duitsland en Portugal aanwezig.” Dat er volgend jaar een vervolg komt, is voor de organisatie nu al zeker.