So You Think Anne Can Dance?

CLINGE - Anne Weeda (16) uit Clinge blijkt een natuurtalent op dansgebied. Toen ze elf was, deed ze al mee aan So You Think You Can Dance en sindsdien rijgt ze de prijzen aan elkaar. Maar een leven in de spotlights? Nee, liever wil ze dansles geven aan kinderen.

Anne wacht met spanning op de uitslag van haar VMBO examen. Slaagt ze, dan gaat ze de opleiding MBO Dans doen in Goes. Niet zozeer om nog beter te leren dansen, maar om dansles te leren geven aan kinderen. ,,Hen van kleins af aan zien groeien in hun prestaties, dat lijkt me echt fantastisch!"

Disco, jazz, modern, showdance, Anne kon vroeger niet kiezen in welke dans ze zich zou specialiseren, dus ze doet ze gewoon allemaal. Haar prijzenkast puilt inmiddels uit. Vader Marco, die alle verrichtingen van zijn dochter minutieus bijhoudt, mag al bijna een nieuw notitieblok aanschaffen.

Het was al snel duidelijk dat Anne behoorlijk wat in haar mars had. ,,We hadden al vroeg in de gaten dat ze behoorlijk lenig was", zegt Marco. ,,Legde zo haar benen in haar nek. Dat lichaam zit echt vol power." Ze ging op judo, maar faalangst weerhield haar van presteren op de mat. ,,Met dansen heb ik daar gek genoeg geen last van."

Anne begon met dansen toen ze ongeveer tien was en haar danscarrière kwam vijf jaar geleden in een stroomversnelling toen ze meedeed aan het programma So You Think You Can Dance. Gemiddeld traint Anne tussen de tien en twaalf uur per week.