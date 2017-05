Ronnie Herman van restaurant Oud Sluis overleden op 69-jarige leeftijd

Video Jachthaven Cadzand spectaculair geopend

16:45 CADZAND - Zelden zal wethouder Peter Ploegaert van Sluis een meer spectaculaire opening verricht hebben dan zaterdag. Terwijl hij, staand op de loopbrug in de nieuwe jachthaven, de menigte toesprak dat Cadzand even het middelpunt van de wereld was, kwam er uit het water een stuntman omhoog.