Robot haalt pilletjes bij nieuwe apotheek Oostburg

Er wordt nog flink getimmerd en gewerkt op de begane grond van het ziekenhuis in Oostburg. Maar wie via de zij-ingang de bordjes naar de apotheek volgt, komt terecht in een gloednieuwe en modern ingerichte ruimte met een Zeeuws-Vlaams duinlandschap op de muur.

Sinds afgelopen maandag zit Apotheek Oostburg in het nieuwe Gezondheidscentrum, als eerste van de verschillende zorgaanbieders uit de regio die er samen gaan werken.

Trots zijn apothekers Esther Derycke en Evelyn de Caluwé op het hele Gezondheidscentrum in wording en hun nieuwe werkplek. "Alles is nieuw. Het is eigenlijk een nieuwe job met dezelfde collega's", lacht Evelyn. Dat komt met name door de medicijnrobot. Wie aan de balie staat, ziet door een glazen raam allerlei doosjes medicijnen staan, in de wand daarachter.

Als één van de medewerkers een recept invoert in de computer, valt er even later iets in een vakje bij de balie. Alsof iemand achter de wand staat en het doosje erdoor duwt. Achter die wand is de medicijnrobot, door de apothekers al liefkozend 'Rob' gedoopt, aan het werk. In een afgesloten ruimte waar elfduizend doosjes met medicijnen staan.

Evelyn: "En dat worden er uiteindelijk negentienduizend." De robot, een soort elektronische arm, neemt nieuwe medicijnen in via een lopende band en geeft ze zelf een plek op een plank. Hij onthoudt waar alles staat en kijkt zelfs naar de houdbaarheidsdatum: de oudste doosjes pakt hij er het eerst weer uit.

Alleen flessen, infuuszakjes en grotere dozen medicatie worden nog in de lades van voorheen opgeborgen. De robot, waarvan er zo'n honderd in Nederland zijn en in onze provincie één in Middelburg, zorgt dat de medewerkers meer tijd hebben. Esther: "De tijd die we normaal nodig hadden om een medicijn te halen, kunnen we nu aan de patiënt besteden." En dat werkt, constateren ze al na een paar dagen. Evelyn: "Het geeft meer rust."

Ook nieuw is de privacybalie, een balie met glazen wanden en een glazen deur die dicht kan, voor wie iets persoonlijks wil bespreken of vragen. Als het niet druk is, worden mensen automatisch eerst naar die balie doorverwezen.