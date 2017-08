Recordpoging bier drinken mag niet in Brugge

'De Langste Toost' is een initiatief van de Brugse Autonome Bierproevers. Die willen op zaterdag 9 september met tweeduizend mensen tegelijkertijd het glas heffen. De deelnemers zouden in een lange rij staan tussen de Markt en 't Zand in het centrum van Brugge. Het gemeentebestuur en de politie verboden het evenement afgelopen week echter: het zou onveilig zijn en het verkeer hinderen.

Burgemeester Joachim Coens van buurgemeente Damme sprong er meteen op in en bood aan de bierdrinkers vanuit de benedenhallen van het historische stadhuis op een rij langs de Damse Vaart (het kanaal Sluis-Brugge) te zetten. De organisatie springt er dankbaar op in.

De recordpoging is om 11.00 uur. Als er inderdaad 2.000 mensen op af komen, is dat een vermelding waard in het Guinness Book of Records.