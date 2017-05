Rechtbank verlengt tbs voor man uit Breskens

G. werd in 2014 voor een poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar plus één jaar voorwaardelijk.

Tijdens de Oostburgse kermis in 2013 had hij een 20-jarige Terneuzenaar met een mes in diens nek gestoken. In hoger beroep door het Hof in Den Bosch kreeg hij twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd.