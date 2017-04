Ravage na botsing met tankstation in Terneuzen

video Jeugdsoos Sint Jansteen viert dertigjarig jubileum

14 april SINT JANSTEEN - In 1987 kon je er leuk een potje dammen, nu is de Playstation populair. Wat altijd is gebleven, is de disco. En de herrie. De dertigste verjaardag van de jeugdsoos in Sint Jansteen werd vrijdagavond gevierd met taart.