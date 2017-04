Raad Hulst wil oplossing voor 43 werkloze werknemers ZorgSaam

ZorgSaam stopt met het aanbieden van huishoudelijke hulp in Hulst. Daardoor staan uiterlijk 1 september 43 mensen op straat. Zij kunnen straks enkel nog werken als ZZP'er via bemiddelingsbureaus die niet gebonden zijn aan een cao. Een aantal van hen zat donderdag op de publieke tribune in het stadhuis.

Vooral onafhankelijk raadslid Jos van Eck klom in de hoogste boom om zijn onvrede over de gang van zaken kenbaar te maken. Het college moet tegemoet komen aan de rechten van de medewerkers van ZorgSaam, vindt hij. PvdA-raadslid Bennie Saman bezigde dezelfde taal. "Kunnen we geen eisen leggen bij de nieuwe partij dat ze deze 43 mensen aannemen?"

Nee, aldus de wethouder. "We kunnen niet op de stoel van de werkgever, van ZorgSaam, gaan zitten. ZorgSaam gaat over de rechten van de werknemers, wij niet. Wij hebben een faciliterende rol. Als u vraagt of wij de werknemers willen begeleiden naar nieuw werk, zeggen wij volmondig 'ja'."

Van Driessche vervolgde: "We hebben ook twee informatieavonden voor de werknemers gehad, waar de drie andere aanbieders van huishoudelijke hulp, Privazorg, Zeelandcare en P4Work aanwezig waren"