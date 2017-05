Priester Omer Gielliet (91) uit Breskens overleden

video Jaren veertig herleven in Hulst

7 mei HULST - We schrijven 13 maart 1945. Koningin Wilhelmina zet bij Eede weer voet op Nederlandse bodem. De grens werd provisorisch gemarkeerd met een lijn van meel. Aan de Bierkaai in Hulst werd zondag het moment nagespeeld tijdens Back to the Forties.