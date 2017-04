Pont Sluiskil ziet einde naderen door geldgebrek

,,Als we voor de schoolvakantie het geld niet bij elkaar hebben, dan stopt het na dit seizoen'', zegt Meerten Dallinga, voorzitter van de stichting die de pont exploiteert. ,,We zijn in gesprek met de gemeente maar ik word er niet enthousiast van. We hebben een kleine financiële toezegging, maar dat is echt niet genoeg. Volgende week praten we verder, dan bekijken we of we het bedrag aanzienlijk kunnen verhogen.''