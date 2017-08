Philippine bewijst zich tijdens Mosselfeesten als dé mosselstad

Drukte

Armand Rijckaerd, geboren en getogen in Philippine , vindt het de place to be voor de mosselliefhebbers. "Als je vanuit onze contreien naar Bruinisse moet rijden, zit je met twee keer Westerschelde tunnelkosten. Dat geld kun je hier beter besteden aan een wijntje bij de heerlijke mosselen."

Mossels opensteken

Eén van de hoogtepunten van de Mosselfeesten was zaterdag de mossel–opensteekwedstrijd. Zeven duo's bonden met elkaar de strijd aan. De opdracht in de voorronde was zo snel mogelijk 24 rauwe mossels opensteken en deze voorleggen aan de jury. Bij de beoordeling werd gelet op onder meer kleur van het weekdier, wel of geen beschadigingen aan de mossel en schelp en het los liggen van de mossel in de schelp. In de finale ronde moesten de deelnemers 36 mosselen opensteken. Het duo Ferry van Steenberge en Gerard Wiskerke van restaurant De Fijnproever sleepte de overwinning in de wacht.