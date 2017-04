Opnieuw stiptheidsacties Vlaamse loodsen

Par­keer­pro­ble­men in Cadzand-Bad

16:51 CADZAND-BAD - Weggebruikers moeten hun weg nog vinden in het veranderde Cadzand-Bad. Sluise raadsfracties spraken in de commissievergadering woensdag hun zorgen uit over potentieel gevaarlijke situaties in het centrum, ongewenste parkeerdrukte bij de KNRM en foutparkeerders aan de Vlamingpolderweg.