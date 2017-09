Op deze Vlaamse basisschool komt 1 op de 3 leerlingen uit Nederland

WESTKAPELLE (B) - Bijna 1 op de 3 leerlingen van de Vrije Basisschool in het Vlaamse Westkapelle komt inmiddels uit Nederland. Volgens de ouders omdat het onderwijs in Vlaanderen beter is, én goedkoper.

Van de ruim 100 leerlingen op de Belgische basisschool komen er dit jaar 30 uit Nederland, meldt Het Laatste Nieuws. "Het is een trend die we al enkele jaren vaststellen. Voor ons maakt dat op zich niks uit. Iedereen is hier welkom om les te volgen", zegt schooldirecteur Tom Vuylsteke tegen de Belgische krant.

Merel Moens woont zes kilometer over de Nederlandse grens, in Zuidzande. Toch zette zij haar zoontje Lars (6) en dochtertje Femke (5) op 1 september af in een Belgische school. Een bewuste keuze. ,,Het onderwijs in België is simpelweg beter. Op diverse vlakken zelfs. Het simpelste voorbeeld is dat je in ons land pas vanaf vier jaar je kind naar school kan sturen. In België ligt die leeftijd op 2,5 jaar. Een groot verschil."

Talen

,,Ook de lessen zelf zijn beter. Zeker op het vlak van talen lopen jullie een pak voor. In Nederland krijgen kinderen pas Franse les vanaf de middelbare school. In Vlaanderen is dat al twee jaar eerder. Een groot verschil. Heel wat van mijn vrienden en familie uit Nederland volgen ons voorbeeld."