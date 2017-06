Ooievaarsjongen krijgen een ringetje

Met trillende pootjes laat het ooievaarsjong zich optillen. Wat gebeurt hier toch allemaal? “Ga er nooit achter staan, want die jongen durven…”, waarschuwt conservator Kris Struyf. Poepen dus. Tja, je zou voor minder. Zit je hoog en droog in een nest dat papa en mama voor je gebouwd hebben, word je zonder waarschuwing via een hoogtewerker naar beneden gehaald. Het enige dat Struyf moet doen, is een ringetje vastklikken om het pootje van het dier. Op dat ringetje staat een uniek nummer. Zo kunnen vogelliefhebbers met een verrekijker zien dat de ooievaar uit het Zwin komt. Eigenlijk kunnen de jongen zo’n ring op het nest zelf krijgen, maar vanuit een educatief standpunt worden ze naar beneden gehaald en getoond aan het publiek. That’s it. Maar ja, weet jij veel als vogel…

Dertien

Het eerste ooievaarsjong krijgt nummer dertien mee. Niet echt een geluksgetal, maar het beestje wordt liefkozend geaaid door verschillende kindjes. Al is het maar de vraag of hij daar zo blij mee is... Gelukkig wordt het jong na hooguit vijf minuten toegedekt en weer naar boven gebracht. Veilig terug naar mama, die ondertussen bezorgd om haar nest vliegt.

Het tweede verblijf is iets lastiger te bereiken. Struyf heeft een luchtfoto waarop het nest te zien is. Hij denkt dat er twee jongen in zitten. “Ik hoop dat we er bij kunnen”, zegt hij, terwijl hij vertwijfeld omhoog kijkt. De meeste nesten bevinden zich op palen, maar sommige zijn grote takkenplatforms in de toppen van de zeedennen. “We hebben een boomklimmer uit Engeland in dienst, maar toch gebeurt het soms dat we er niet bij kunnen. Sommige bomen zijn zo dun dat het nest, dat vijfhonderd kilo kan wegen, er maar net op kan steunen. We kunnen het dan niet riskeren om er iemand in te sturen”, legt de conservator uit.