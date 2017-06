Onbekende Schotten Biffy Clyro zijn de grote verrassing van Vestrock

Het is misschien wel de grootste act die Vestrock ooit boekte, Biffy Clyro. Toch kennen veel mensen de band niet. Vier échte fans stellen de Schotten voor. 'De muziek is ontzettend dik'.

Commerciële radiozenders als 538, Q-Music of Skyradio draaien de Schotse rockband niet. Te hard, niet mainstream genoeg. Niet heel verwonderlijk dus dat de meeste Zeeuwen Biffy Clyro niet kennen. In de festivalscene is 'Biffy' echter immens populair. Niet voor niets stonden ze op de grote podia van Glastonbury en Rock Werchter. Het is misschien wel de grootste act die ooit op Vestrock gestaan heeft. Biffy Clyro is zaterdag afsluiter.

Vuile baarden en whisky

Blote basten. Lang haar, vuile baarden. Die, met whisky doordrenkte, Trainspotting-accenten. En kei-keihard. Zo is Biffy Clyro wellicht het beste te omschrijven. ,,Het zweet spat er net zo hard af als de muziek", zegt fan Wouter Mahu uit Hulst. ,,Ik zag ze in Botanique in Brussel voor 200 man en ik was verkocht. Het is rauw, het is puur, het is vol energie. Ik heb Nirvana nooit live zien spelen, maar zo moet een optreden van Nirvana ooit geweest zijn."

Sophie de Caluwé en Laurens Diehl gooiden tijdens één van de vele shows die ze bezochten een Vestrock-shirt het podium op. Met een begeleidend kaartje: 'Please come play at our festival'. Het is uiteindelijk nog gelukt ook. Sophie leerde de band kennen in 2010, op Pukkelpop. ,,Ik was gelijk enthousiast. Kort daarna kwamen ze naar de Trix in Antwerpen, toen zijn we met een grote groep vrienden gegaan." Die had er al een weekend lang feesten op de hockey op zitten. Laurens: ,,Het was het sluitingsfeest van de hockey. Het leek een slim idee na dat feest nog even naar Biffy te gaan. Geen spijt van gehad."

Gevarieerd

Stijn van der Klooster zag de band vier jaar geleden in het voorprogramma van Muse. Hij omschrijft de muziek als 'ontzettend dik'. ,,Maar Biffy Clyro kan ook heel licht en gevoelig spelen. De muziek is gevarieerd." Hij snapt wel dat de groep hier niet heel bekend is. ,,De muziek is niet voor iedereen. Het is niet per se toegankelijk, zeker het oudere werk. Ik hoop dat mensen op Vestrock de kracht en energie van de groep zien."

Wouter staat juist te kijken van de onbekendheid. ,,Zelfs mensen die geregeld naar festivals gaan, kennen het niet altijd. Daar heb ik geen verklaring voor. Veel mensen luisteren naar Studio Brussel en daar komt Biffy toch vaak voorbij." Laurens tast ook in het duister. ,,Als je ziet hoe groot ze in Engeland en Schotland zijn, da's niet normaal. Daar zijn ze even groot als Muse en Foo Fighters. Een grotere band dan deze kan niet op Vestrock. Mensen zullen verrast zijn en gaan de show nooit vergeten."