Nostalgische motortoertocht door Zeeuws-Vlaanderen

videoZAAMSLAG Op het Plein in Zaamslag is vanochtend, zaterdag, de tweede Gentlemen's Road Tour van start gegaan.

Motorclub Zeeuws-Vlaanderen en Van Westen mannen tekenen voor de organisatie, in samenwerking met het kledingmerk Vanguard. De toertocht vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Vorig jaar waren er twintig deelnemers, deze tweede editie bijna zestig, hoewel vijftig de limiet was. ,,We konden een paar mensen echt niet teleurstellen'', gaf voorzitter Danny Scheffer van de motorclub als verklaring.

De Zeeuws-Vlaamse Gentlemen's Road Tour is afgekeken van de al jaren in Amsterdam gehouden Gentlemen's Tour, waaraan jaarlijks enkele duizenden motorliefhebbers deelnemen. In Amsterdam is het dragen van nette gentlemen motorkleding verplicht, bij de Zeeuws-Vlaamse variant niet. Er waren zeker motorrijders in nostalgische kleding, maar de meerderheid niet. ,,Als we dat als eis zouden stellen, zouden er niet zoveel mensen meedoen'', vreesde Danny.