Nieuwe damwanden in Breskens pas in november gereed

Waar moet je zijn op Vestrock in Hulst?

30 mei HULST - De organisatie van het festival spreekt over 'het eiland in de Buitenvest'. De gemeente Hulst rept over 'de landtong tussen de Binnenvest en de Buitenvest'. In de volksmond heet dat stuk groen in de Vest waar doorgaans ganzen eten zoeken, sinds acht jaar het Vestrockterrein. Het festival houdt vanaf vrijdag Hulst in zijn greep, om zondagavond pas los te laten.