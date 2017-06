Naakte man loopt schreeuwend langs huizen in Sluiskil

Nieuwe uitlaat bij monument Bjorn in Hulst

13 juni HULST - Het monument van de in 2013 overleden Bjorn van Loon aan de Hontenissestraat bij Hulst is weer enigszins in ere hersteld. Maandagavond is een nieuwe uitlaat geplaatst. Maart dit jaar werd de uitlaat van het monument gestolen. Afgeslepen met een slijptol.