Museum Het Bolwerk brengt historie in kaart(en)

Het Archeologisch Museum in Aardenburg, het Belfort in Sluis, Bezoekerscentrum Damme en de Zwinstreek in Damme en Het Bolwerk belichten dit museumjaar kaarten met een eigen invalshoek. In Aardenburg is de historische ontwikkeling van de cartografie te zien, in Sluis en Damme lokale kaarten en in IJzendijke kaarten van de Staats-Spaanse linies. Die laatste deelexpositie werd, onder de naam 'Stampij langs de Staats-Spaanse Linies', zaterdag officieel geopend. De andere musea volgen later.