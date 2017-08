Multimiljonair Azimi in 'Steenrijk, Straatarm': 'Mensen die van maar 200 euro per maand moeten rondkomen. Niet te geloven'

Salar Azimi laat zien ook te kunnen genieten van het kleine geluk. ,,Ik heb genoten van het spelen van Monopoly, dat is voor herhaling vatbaar. Normaal is het werken, werken, stress, stress. Nu een avondje op de bank, dat hebben we jaren niet gedaan. Goh, het bevalt best. Deze switch zet me wel aan het denken. Ik leef als een robot, als een machine want ik werk dag en nacht. Ik zou wat minder moeten werken. Dat is een optie voor de toekomst."