Metalliefhebbers kunnen al acht jaar naar Kashfest

Het begon jaren geleden bij Martijn van den Beukel uit Oostburg te kriebelen toen hij stonerrockfestival Massafest bezocht in The Lane. “Ik dacht, dat wil ik ook eens doen. Een band regelen.”

De organisator van Massafest adviseerde hem om er nog een paar bands bij te vragen en er een festival van te maken. Het werden uiteindelijk vijf metalbands, het publiek ging uit zijn dak en zo vierde festival Kashfest in 2010 de eerste editie. “Heel simpel eigenlijk”, blikt hij terug.

En succesvol, de bezoekers komen niet alleen uit Oostburg maar heel Zeeuws-Vlaanderen en ook België. Als The Lane vol zit, staan er tweehonderd muziekliefhebbers in alle leeftijden.

Metalmuziek schaars in de regio

Dat is niet voor niets: de evenementen waarbij er metalmuziek wordt gespeeld zijn schaars in de regio en Martijn heeft het spreekwoordelijke neusje van de metalzalm al naar Oostburg weten te krijgen.

De afgelopen jaren stonden er bands op het podium uit heel Nederland en België maar ook Londen en Amerika. Met de Amerikaans/Tsjechische band Master als persoonlijk hoogtepunt voor Martijn. “De invloed van die band is enorm, ze zijn een inspiratie geweest voor veel grote bands.”

Vanwege het succes van Kashfest en de groeiende vraag naar meer activiteiten ontstond in 2015 Kashfest Hardcore Edition, dat twee keer per jaar plaatsvindt. Er treden dan hardcorebands op, die een harde variant van punk spelen. Het is een ander concept dan festival Kashfest, met relatief onbekendere bands, dat niet op sponsoren leunt.