Meeliften met een reddingboot tijdens Open Dag van de KNRM

"Het gaat goed met het station Breskens", wist schipper Marcel van den Nieuwendijk. "We hebben pas vier nieuwe aankomende opstappers. Qua leeftijd hebben we een prima team. Er zijn jongens van twintig en ervaren mensen van veertig die elkaar bijzonder goed aanvullen. De nieuwelingen zijn allemaal aan hun opleiding begonnen. Ze moeten een EHBO cursus volgen, hun vaarbewijs halen en nog veel meer. Aan het einde van hun opleiding volgt een praktijk/theorie cursus in Schotland. Dan pas zijn het echte opstappers, maar het blijft leren, ook het vaste team blijft zich verder ontwikkelen."

Spectaculaire reddingacties

Vanaf tien uur werd er vrijwel constant gevaren. De Zeemanshoop had zaterdag assistentie van voormalig reddingboot 'Carlot'. Alleen tijdens de spectaculaire reddingacties van een SAR helikopter uit Rotterdam bleven de schepen even aan de kant. Als eerste ging opstapper Tim Meeusen 'te water'. Hij werd met spoed opgetakeld uit de haven en netjes op de visserssteiger op het droge gezet. Er was volop applaus voor de redders uit de lucht en die op het water door de vele belangstellenden aan de kant.

Dag vol vertier