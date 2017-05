Maak je eigen 'Fiep' in de bieb

Justitie eist weer negentien jaar voor moord op wegwerker IJzendijke

17:08 DEN BOSCH - Het is eerwraak door een traditioneel Turkse familie. Zoon Hasan D. schoot in IJzendijke zijn aanstaande zwager Muzekka Bozkurt (24) dood, waarna Hasans vader Hamza de schuld op zich nam. De aanklager had weinig verrassende standpunten gisteren bij het gerechtshof in Den Bosch in het hoger beroep in de zaak.