Lid van No Surrender uit Hulst opgepakt in vliegtuig naar Curaçao

Boerenbedrijven geven kijkje in de keuken

11:55 SCHOONDIJKE - De ZLTO-afdeling Agrarisch West houdt zaterdag een tocht met fiets of auto langs vier agrarische bedrijven in West-Zeeuws-Vlaanderen. Met ‘De Boer Op 2.0’ wil de organisatie laten zien dat geen enkele boer gelijk is.