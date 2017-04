LadiesNight: 'Met de meiden naar de film en mijn man laat de hond uit'

De LadiesNight is helemaal gericht op vrouwen. En er is een grote behoefte aan dergelijke avondjes uit, stellen Jéan Rottier en Marjolein Karman van CineCity. ,,Het is dan altijd enorm druk, de dames verzamelen zich altijd massaal", zegt Rottier. ,,En het moet een romcom zijn, geen thriller." Volgens Karman hoort verwennerij er dan ook echt bij. ,,Bij aankomst worden ze ontvangen met een "glaasje bubbels", in de tent kunnen ze gezellig langs kraampjes struinen en er is een loterij waarmee leuke prijzen zijn te winnen. En ze krijgen ook allemaal nog een cadeau," Dat zijn de befaamde "goodiebags". Sponsoren hadden er damesbladen (Cosmopolitan, Psychologie), popcorn, een flesje Crystal Clear (geen vervelende calorieën), kortingsbonnen en een liniaal (?) in gestopt. ,,Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken", zegt Claudia Hamelink uit Terneuzen die samen met haar beste vriendin op de LadiesNight is afgekomen. Haar man heeft hen afgezet met de auto. ,,Kunnen wij tenminste gezellig wat drinken en hij is blij dat ie even een paar uurtjes thuis het rijk alleen heeft. Met de hond. Die hij nog moet uitlaten. O, en afwas staat er ook nog!" Tussen de van bubbels en sinaasappelsap nippende dames flaneren de filmkenners René Mioch en Roel van Bambost in het wild.