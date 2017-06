Laatste woord over Hulster huishoudelijke hulpen nog niet gesproken

ZorgSaam stopt per 1 september met de huishoudelijke hulp in Hulst, omdat de gemeentelijke bijdrage te laag zou zijn. Volgens Hulst vraagt ZorgSaam veel meer dan het afgesproken tarief van 25,80 per uur. De organisatie zou 30 tot 35 euro per uur willen hebben. Hoe dan ook, de werknemers zijn de dupe, benadrukten wethouder Frank van Driessche, commissieleden en vakbond FNV woensdag. Ongeveer de helft van de werknemers heeft nog geen nieuwe baan.

Alles op alles

Vakbondsbestuurder Matthijs van Manen benadrukte in de vergadering nogmaals dat alles op alles moet worden gezet om de ontslagen werknemers bij hun nieuwe werk- of opdrachtgever een reëel salaris (zo rond de 25 euro per uur) te geven. Een bedrag dat aansluit bij de cao-voorwaarden. De gemeenteraad had onlangs het college ook de opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen, via een aangenomen motie van de PvdA. Van Driessche leek Van Manen tegemoet te komen. Volgens de wethouder zijn er afspraken met twee van de drie nieuwe aanbieders van huishoudelijke hulp, Zeeland en Pay4Work, dat zij werknemers een salaris betalen dat correspondeert met de cao. De vakbond vindt echter ook de arbeidsvoorwaarden die werknemers nu bij ZorgSaam hebben, zoals pensioenopbouw, van groot belang. Van Manen snapt bovendien niet waarom Hulst minder voor de huishoudelijke hulp wil betalen gezien het overschot op Wmo-geld vorig jaar.

Gewone poetshulp

Een cliënt van ZorgSaam bezigde in een emotioneel betoog dezelfde taal. "Die 1,6 miljoen euro kun je uitdelen. Ik ben in een paar jaar tijd van zes uur hulp naar vier, naar drie, naar twee uur per week gegaan." Hij kreeg veel applaus vanaf de publieke tribune. Dat gold ook voor Paulina Kooy, huishoudelijke hulp van ZorgSaam. "De medewerkers worden weggezet als gewone poetshulp met een slechte betaling." Ze sprak zelfs over een 'asociaal beleid' van de gemeente. Onafhankelijk raadslid Jos van Eck herhaalde die woorden even later en suggereerde dat de oorzaak van het conflict in Hulst ligt en niet bij ZorgSaam.