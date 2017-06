Kasteelmoordverdachte uit IJzendijke: 'Ik ben slachtoffer, geen dader'

BRUGGE (B) - IJzendijkenaar E. de C. is in de zaak rond de Vlaamse Kasteelmoord opgepakt op basis van ‘informatie van de Nederlandse recherche en telefoniegegevens’. Er is dus meer bewijs dan alleen de verklaring van P.S., een andere verdachte in de zaak. Dat zeiden rechercheurs tijdens de rechtszaak tegen de vier verdachten in de Vlaamse Kasteelmoord.

De C. zit al twee jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Saelens, ruim vijf jaar geleden in Wingene. Diens schoonvader, A.G., bekende inmiddels opdrachtgever te zijn. Hij had zijn vriend P.S. ingeschakeld om de moord te organiseren. Ook die bekent, en geeft aan op zijn beurt De C. erbij betrokken te hebben. Die zou vervolgens de uiteindelijke schutter, een Eindhovenaar die inmiddels is overleden, geregeld hebben.

De C. noemde zichzelf tijdens de rechtszaak ‘slachtoffer’. Volgens hem heeft P.S. ‘blijkbaar nog een rekening te vereffenen’. ‘Dezelfde club’ zou het al langer op hem gemunt hebben: de schietpartij in 2005 voor de deur van zijn growshop in IJzendijke kwam volgens De C. uit dezelfde hoek. De advocaten van De C. wijzen steeds op de ‘onbetrouwbaarheid’ van P.S. Die veranderde zijn verklaringen al een paar keer. Bovendien is er grote onduidelijkheid over de beloning voor de moordenaar. Volgens P.S. zou, via De C., 150.000 euro worden betaald aan de schutter. Opdrachtgever A.G. zegt echter nooit meer dan 10.000 euro te hebben betaald.

Daar staat tegenover dat de auto van de schutter een dag na de moord gefilmd is bij de Westerscheldetunnel. Ook verdachten P.S. en R.L. zouden regelmatig in IJzendijke zijn geweest. Rechercheurs zeggen ook aanwijzingen te hebben dat De C. de vierde verdachte in de zaak, R.L., in de gevangenis bedreigd zou hebben. Die wilde eind 2015 opeens niet meer praten.