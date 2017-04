Kaarten voor festival De Ballade vliegen de deur uit

De Ballade vindt plaats van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli op het ‘Kopje van Kanada’, de buitendijkse landtong net ten westen van Terneuzen. Het evenement wordt op vrijdag geopend door Rowwen Heze. Zaterdag keren De Lamaketta’s van frontman Maikel Harte voor één keer terug, en staat ook Danny Vera op de planken. Daarnaast zijn ook The Spunyboys, A Boy Named Johnny, Die Verdammte Spielerei, De Snugly, Oorgasme en The Small Things geboekt.

De kaartverkoop loopt goed, zegt Harte. “We hadden het idee om 2500 mensen per dag toe te laten, maar dan zullen we snel uitverkocht zijn. We zetten daarom in op een maximum van 4000 bezoekers per dag.” Dagkaarten, passe-partouts en campingplaatsen zijn verkrijgbaar via festivaldeballade.nl.