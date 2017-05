Justitie België: Terneuzenaar liet 97 kilo wiet invoeren

Dat meldt Het Laatste Nieuws in België. De Terneuzenaar stond volgens justitie in België aan het hoofd van een zevenkoppige drugsbende: K. zou koeriers uit Oostkamp, Blankenberge en Maldegem tussen april 2015 en maart vorig jaar in totaal 97 kilo wiet hebben laten invoeren. Het openbaar ministerie vorderde voor de rechtbank in Brugge de verbeurdverklaring van bijna twee miljoen euro aan drugswinsten.

Justitie kreeg de bende vorig jaar in het oog, toen vernam dat William B. (40) uit Oostkamp en Alex D. (42) uit Blankenberge cannabis verkochten. Uit gsm-verkeer bleek dat de beide mannen in contact stonden met Leroy K. uit Terneuzen. Volgens de Belgische aanklager was drugs verkopen een fulltime baan voor K. Klanten konden via de telefoon of via internetfora met hem in contact komen; vanaf 300 gram schakelde hij koeriers in. Naast B. en D. werkte ook Pedro J. (48) als koerier voor de Nederlander.